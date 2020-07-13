Более 41,2 тыс. человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Московской области выросло еще на 342 и достигло 41 289. Об этом сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

"В Московской области еще 342 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 289 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась, свидетельствует статистика. Всего, по данным на утро 12 июля, было выявлено 60 492 случая заражения, умерли 1 002 человека.