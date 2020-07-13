Врачи в Подмосковье вылечили пожилую пациентку с поражением 90% легких

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Врачи в Домодедовской больнице в Подмосковье спасли 65-летнюю женщину, у которой легкие были поражены на 90%, сейчас пациентка дышит без помощи аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готовится к выписке. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области.

"Болезнь прогрессировала очень быстро. В день обращения за медицинской помощью у пациентки уже было повреждено 90% легких. Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом и ожирением. Благодаря оперативно назначенному лечению и диагностике состояние пациентки удалось стабилизировать. После месяца, проведенного на искусственной вентиляции легких, она пошла на поправку. На данный момент женщина дышит без помощи аппарата ИВЛ и готовится к выписке", - приводятся в сообщении слова главного врача Домодедовской больницы Андрея Осипова.

В материале отмечается, что всего в Домодедовской больнице были вылечены после заражения коронавирусом более 1 тыс. человек. На данный момент около 41,2 тыс. заразившихся коронавирусом вылечились в Подмосковье.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 12,9 млн человек, примерно 569 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 733 699 случаев заражения, выздоровел 504 021 человек, умерли 11 439. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.