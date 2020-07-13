Свыше 25 тыс. льготников Подмосковья получат путевки на санаторное лечение до конца года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 25 тыс. льготников Московской области до конца нынешнего года обеспечат путевками на санаторно-курортное лечение. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

"До конца года планируется оздоровить более 25 тыс. льготников. Большинство отменных по причине пандемии заездов будут перенесены на летний и осенний периоды", - говорится в сообщении.

Министр Минсоцразвития Ирина Фаевская отметила, что в 2020 году льготники Подмосковья смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края, Крыма, Калининграда, Кавказских Минеральных вод, а также в Средней полосе России и Московской области.

По ее словам, в июле около 3 тыс. человек получат путевку на санаторно-курортное лечение.

Кроме того, с этого года льготники могут проверить очередь на санаторно-курортное лечение на портале государственных и муниципальных услуг Московской области без регистрации.

Также в 2020 году в регионе запустили инновационный сервис по предоставлению бесплатного проезда к месту лечения и обратно с помощью выдачи электронных талонов.

"Теперь для оформления бесплатных талонов на проезд в санаторий не нужно посещать управление социальной защиты, достаточно подать заявление через РПГУ и, дождавшись положительного решения и присвоения персонального номера электронного талона, приобрести бесплатный билет на сайте РЖД, не выходя из дома, или как и раньше, прийти в кассу перевозчика с паспортом", - добавила Фаевская.