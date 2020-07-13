МЧС привело в готовность аэромобильных спасателей из-за угрозы подтоплений в Подмосковье

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Аэромобильная группировка МЧС РФ из 200 человек приведена в готовность в связи с возможными новыми подтоплениями в Подмосковье. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в областном главке министерства.

Ранее сообщалось, что в связи с выходом южного циклона с 14 по 17 июля на реках Московской области ожидается развитие дождевого паводка с ростом уровня воды до 1-2 м. Наиболее интенсивные подъемы будут отмечаться на западе Московской области. Также может увеличиться площадь подтоплений в Можайском районе и Наро-Фоминске.

"В Главном управлении МЧС России по Московской области развернут оперативный штаб по контролю за прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. В готовности находятся аэромобильная группировка сил МЧС в составе 200 человек, 39 единиц техники, 10 плавательных средств, пункты временного размещения эвакуированного населения", - сказали в МЧС.

В воскресенье Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Дождь наблюдался на территории городских округов Дмитров, Истра, Руза, Можайск и Наро-Фоминск. По данным на утро понедельника, подтопленными остаются 124 приусадебных участка и 43 дачных дома в четырех садовых товариществах на территории городских округов Можайский и Наро-Фоминск.