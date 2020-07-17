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Пандемия коронавируса нового типа

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Подмосковье увеличилось на 349

Всего врачи вылечили от коронавируса 42 721 заболевшего

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Московской области выросло еще на 349 и достигло 42 721. Об этом сообщил в пятницу региональный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

"В Московской области еще 349 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 42 721 заболевшего", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась, свидетельствует статистика. Всего, по данным на утро 16 июля, было выявлено 61 233 случая заражения, умерли 1 033 человека.

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