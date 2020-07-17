Нарушенное из-за непогоды электроснабжение населенных пунктов в Подмосковье восстановлено

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Все крупные и локальные нарушения электроснабжения, возникшие в населенных пунктах Подмосковья с 14 по 17 июля из-за непогоды, устранены. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"Электросетевые компании "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" подтвердили, что все крупные и локальные технологические нарушения, возникшие по причине непогоды за период с 14 по 17 июля, устранены. Новых нарушений, связанных с непогодой, не выявлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что режим повышенной готовности был введен энергетиками 14 июля. Из-за неблагоприятных погодных условий отключения электроснабжения были зафиксированы за период с 14 по 16 июля в 20 муниципалитетах Подмосковья. На пике отключений одновременно оказывались без света до 200 населенных пунктов. Около 25 тыс. жителей в 20 населенных пунктах в период с 14 по 16 июля могли наблюдать перебои электричества.

"Ситуация с отключениями из-за непогоды находилась под постоянным контролем, в том числе в ночное время. Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями электросетевые компании были переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникшие на линиях электропередачи", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.