Почти 50 дорог к СНТ Подмосковья отремонтируют в 2020 году

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ремонт почти 50 автомобильных дорог, которые ведут к садоводческим и дачным товариществам, сделают в Подмосковье в текущем году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В настоящее время в четырех муниципальных образованиях продолжаются работы по замене асфальтобетонного покрытия на девяти автомобильных дорогах к садовым товариществам. Всего в этом году отремонтируют 49 дорог к СНТ в 17 муниципалитетах, это позволит обеспечить комфортный подъезд жителей Москвы и Подмосковья более чем к 80 крупным дачным массивам", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Уточняется, что программа ремонта дорог к СНТ реализуется в Московской области с 2018 года. За два года в регионе отремонтировано 156 дорог к садоводческим и дачным товариществам протяженностью свыше 170 км.

Всего на территории Московской области расположено более 11 тыс. СНТ.