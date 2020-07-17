Система тактильной навигации появится в новом реабилитационном центре в Подмосковье

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новый социально-реабилитационный центр для инвалидов по зрению и слуху в Подмосковье оборудуют специальной системой тактильной навигации в помещениях. Это архитектурный проект в Сергиевом Посаде, в котором смоделирована особая система пространств, "обучающая" людей ориентироваться в разнообразных ситуациях, сообщила в пятницу пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

"Архитекторы из бюро ATRIUM разработали для нового социально-реабилитационного центра специальную систему тактильной навигации помещений. Это уникальный архитектурный проект, в котором смоделирована особая система пространств, "обучающая" людей ориентироваться в разнообразных ситуациях. Для облегчения распознавания каждое помещение при помощи отделочных материалов и навигационных элементов легко идентифицируется незрячим человеком. Проект постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов 18-25 лет планируется реализовать в Сергиевом Посаде", - говорится в сообщении.

Каждое помещение выделяется своим характерным материалом отделки. Так, стены спортивного блока будут выполнены с применением перфорированного металла, в медицинском блоке будет рельефная штукатурка, в актовом зале - гладкие окрашенные поверхности, в жилом блоке - клинкерный кирпич, в столовой и в помещениях мастерских - металлическая рейка разных типов, а в блоке персонала - рустованная штукатурка.

"Система функциональных пространств-блоков формирует сложную композицию здания, в которой выделяются жилая часть, медблок, столовая, бассейн. Все они объединены единым кольцевым маршрутом, выполняющим функцию главного ориентира с доступом к основным входам, лифтам и лестницам. Напольные покрытия и направляющие, различаемые при помощи трости, а также тактильный язык отделки стен с применением различных материалов и маркировка дверей помогают беспрепятственному перемещению по зданию", - приводятся слова председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко.

Центральным "ядром" будет служить многофункциональный трансформируемый актовый зал. Пространство внутри и вокруг него превратится в своеобразную городскую площадь - обособленное место для проведения разноформатных мероприятий и сосредоточения общественной жизни. Вокруг могут быть организованы зоны для отдыха, временных выставок.