В МЧС предупредили жителей Подмосковья о дожде с грозой и сильном ветре

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о дожде, грозе и порывах ветра до 15 м/с до конца воскресенья.

"С 15:00 до конца суток 19 июля по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В связи с непогодой машину лучше ставить в гараж, а при его отсутствии парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС советуют, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

При грозе специалисты рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также лучше держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. Во время грозы нельзя купаться в водоемах.