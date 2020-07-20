Более 43,5 тыс. человек вылечили от коронавирусной инфекции в Подмосковье

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили более 43,5 тыс. человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 218 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 43 585 заболевших", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,2 млн человек, около 602 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 771 546 случаев заражения, выздоровели 550 344 человека, умерли 12 342. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.