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Пандемия коронавируса нового типа

Более 43,5 тыс. человек вылечили от коронавирусной инфекции в Подмосковье

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 218 человек

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили более 43,5 тыс. человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 218 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 43 585 заболевших", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,2 млн человек, около 602 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 771 546 случаев заражения, выздоровели 550 344 человека, умерли 12 342. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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