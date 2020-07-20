Врачи в Ступине спасли ребенка, выпившего щелочную жидкость

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Годовалый ребенок поступил в Ступинскую областную клиническую больницу в Подмосковье, отравившись средством для чистки кухонных плит, содержащим щелочь. В результате ребенок получил ожог губ и ротоглотки, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Ребенку приглянулась яркая бутылочка с чистящим средством. Мама буквально на минуту отлучилась из кухни в комнату, он успел попробовать содержимое бутылки. В результате ребенок получил ожог губ и ротоглотки. Врачи Ступинской областной клинической больницы ввели обезболивающие препараты, и теперь малыш может снова принимать пищу, не твердую, не кислую. Сейчас ребенка лечат обволакивающими препаратами и детскими антисептиками", - приводятся слова заведующей детским соматическим отделением Ступинской больницы Галины Кавындиковой.

Отмечается, что на другой день врачи отметили положительную динамику. У мальчика спала припухлость гортани, уменьшилось покраснение. "Скоро у ребенка возьмут анализы, которые выявят, имеется ли поражение почек, печени и кишечника. При отрицательном результате он отправится на амбулаторное лечение домой. В настоящее время малыш остается под пристальным наблюдением врачей. Его состояние оценивается медиками как стабильное - угрозы для жизни нет", - уточнила заведующая.

В сообщении подчеркивается, что химические ожоги могут быть вызваны самыми разными средствами бытовой химии - для чистки труб, плит, ржавчины, уксусной эссенцией, кристаллами марганцовки, лекарственными препаратами и другим. Нужно помнить о том, что дети, в особенности младшего возраста, активно изучают окружающий мир, в том числе пробуя все на вкус. Поэтому основной причиной химических ожогов у малышей остается невнимательность взрослых.