Почти 44 тыс. человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Число людей, выздоровевших после коронавируса, выросло в Подмосковье на 334 и достигло 43 919. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"В Московской области еще 334 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 43 919 заболевших", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Подмосковье с 13 марта, в результате чего был введен ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать - были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили свою деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня - автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры.

Согласно постановлению губернатора Московской области, с 15 июля в регионе возобновили также работу стационарные организации отдыха детей, открываются летние кинотеатры в парках, также станут доступны пляжи и аттракционы. С 25 июля в полном объеме возобновилась работа ресторанов и кафе. С 1 августа власти Московской области рассчитывают возобновить работу всех общеобразовательных учреждений, гостиниц, санаторно-курортных организаций, а также на территории региона возобновится проведение конгрессов.