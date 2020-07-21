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Почти 25 медучреждений Подмосковья оснастили новыми аппаратами УЗИ за два месяца

В подмосковные медучреждения поступило 42 УЗИ-аппарата

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 40 аппаратов для ультразвуковых исследований поступили в 24 медицинские организации Подмосковья за последние два месяца. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудования для наших больниц и поликлиник, в том числе диагностическое. Именно точная диагностика позволяет правильно поставить диагноз и назначить лечение пациенту. За последние два месяца мы поставили в 24 наши медорганизации новые аппараты УЗИ", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Уточняется, что за два месяца в подмосковные медучреждения поступило 42 УЗИ-аппарата, которые введены в работу. Технические характеристики нового медоборудования позволяют врачам проводить диагностику жителям региона на высоком уровне, отмечается в сообщении.

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