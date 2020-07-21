Более 6 млрд рублей инвестируют привлеченные с начала года резиденты в Подмосковье

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций резидентов, пришедших в индустриальные парки на территории Подмосковья с начала года, превысит 6 млрд рублей. Всего в регион было привлечено за это время 12 резидентов, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Подмосковье становится еще более привлекательным для инвесторов. С начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки региона совместно с АО "Корпорация развития Московской области" привлекли в регион 12 резидентов. <...> Общий объем инвестиций резидентов в проекты составит более 6 млрд рублей. Компании планируют предоставить свыше 670 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 компаний являются российскими, одна - ООО "Буль Медикал" - шведской. Ряд резидентов осуществляют свою деятельность на территории индустриальных парков "Сынково", "Есипово", "Оболенский", "М8".

"Несмотря на пандемию, мы продолжали помогать инвесторам в реализации их проектов. С начала 2020 года нам удалось привлечь в Московский регион резидентов с разными видами деятельности. Среди них: производство химической и фармацевтической продукции, изготовление текстильной продукции для детей и другие", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Корпорации развития Московской области" Александра Федорова.