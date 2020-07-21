Более 13 млн рублей штрафов выписали собственникам участков в Подмосковье из-за борщевика

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Инспекторы в нынешнем году на территории Московской области обнаружили борщевик Сосновского на 69 тыс. га, за непроведение мер по борьбе с опасным растением выписано штрафов на общую сумму 13,7 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минмособлимущества.

Борщевик - ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи.

"С начала года земельные инспекторы обнаружили борщевик на 69 тыс. га и начислили 13,7 млн рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с растением", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она отметила, что борщевик Сосновского чаще всего был выявлен в городских округах Рузский, Клин, Дмитровский, Егорьевск и Солнечногорск.

Инспекторы закончат проверку всех участков, на которых может возникнуть борщевик, до 1 августа. Специалисты при обнаружении опасного растения передают дела в административные комиссии округов для принятия мер.

"Важно, чтобы каждый правообладатель принимал меры против распространения борщевика. Эта обязанность прописана законодательно и чревата штрафными санкциями, которые не отменяют ликвидации опасного растения. Если правообладатель не знает, что делать, всегда можно позвонить на горячую линию по борщевику, которая работает в Подмосковье, и специалисты подскажут. Главное, не оставлять эту проблему без внимания", - добавила Адигамова.

Штрафы для собственников участков, заросших борщевиком, вступили в силу в Московской области с 1 ноября 2018 года. Штрафы "за борщевик" в Подмосковье для физических лиц составляют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Узнать о методах борьбы с борщевиком и сообщить о местах произрастания сорняка можно по телефону горячей линии: 8 (495) 128-00-88.