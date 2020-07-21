Жители Подмосковья совершили свыше 38 млн поездок на автобусах с начала лета

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 38 млн поездок совершили пассажиры на автобусах Мострансавто в Подмосковье с 1 июня 2020 года. Большинство пассажиров использовали для проезда социальные карты москвича и жителя Московской области - операции по ним составляют более половины от общего числа (свыше 21 млн), сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Начиная с 1 июня 2020 года в автобусах Мострансавто зафиксировано свыше 38 млн поездок. Самыми популярными стали маршруты № 22 "ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)", № 1 "ст. Подлипки - ул. Силикатная" и № 21 "ст. Подольск - ул. Академика Доллежаля, д. 19". Ими воспользовались более 383 тыс., 271 тыс. и 250 тыс. раз соответственно. Среди способов оплаты лидируют транспортные карты "Стрелка" (более 10 млн транзакций). На втором месте бесконтактные банковские карты и гаджеты, которыми расплатились свыше 6 млн раз - эта цифра на 3,8% больше, чем прошлогодний показатель за аналогичный период", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на предприятии продолжается дезинфекция подвижного состава. Специалисты компании ежедневно проводят дополнительную обработку салонов автобусов. Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми чаще всего контактируют пассажиры: ручкам дверей, поручням, спинкам и подлокотникам кресел, валидаторам, кассовым прилавкам.