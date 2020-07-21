{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 8,8 тыс. семей в Подмосковье получили пособия на первенца за шесть месяцев 2020 года

Ежемесячные пособия на первого ребенка можно получить, если размер дохода на одного члена семьи не превышает 29 094 рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Почти 8,8 тыс. подмосковных семей получили пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка за шесть месяцев нынешнего года, выплата осуществляется в рамках программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящая в нацпроект "Демография". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"В рамках реализации программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" в первом полугодии 2020 года 8799 семей Подмосковья впервые получили выплату в связи с рождением [усыновлением] первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ежемесячные пособия на первого ребенка можно получить, если размер дохода на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В Подмосковье эта сумма составляет 29 094 рублей.

Движение машин ограничили в двух округах Подмосковья из-за высокого уровня воды в реках
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона рекомендует водителям заранее планировать маршруты поездок
Читать полностью