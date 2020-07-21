Около 8,8 тыс. семей в Подмосковье получили пособия на первенца за шесть месяцев 2020 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Почти 8,8 тыс. подмосковных семей получили пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка за шесть месяцев нынешнего года, выплата осуществляется в рамках программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящая в нацпроект "Демография". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"В рамках реализации программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" в первом полугодии 2020 года 8799 семей Подмосковья впервые получили выплату в связи с рождением [усыновлением] первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ежемесячные пособия на первого ребенка можно получить, если размер дохода на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В Подмосковье эта сумма составляет 29 094 рублей.