{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 44,1 тыс. человек вылечили в Подмосковье от коронавируса

За прошедшие сутки выздоровели еще 243 человека

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 243 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в среду сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 243 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 44 162 заболевших", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,7 млн человек, более 609 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 783 328 случаев заражения, выздоровели 562 384 человека, умерли 12 580. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Облачная погода, дождь и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве 22 июля
Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с
Читать полностью