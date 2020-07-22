Более 44,1 тыс. человек вылечили в Подмосковье от коронавируса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 243 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в среду сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 243 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 44 162 заболевших", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,7 млн человек, более 609 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 783 328 случаев заражения, выздоровели 562 384 человека, умерли 12 580. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.