Более 600 школьников Подмосковья получили 100 баллов на ЕГЭ по разным предметам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 600 выпускников школ Московской области по итогу написания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по четырем предметам получили по 100 баллов. Это больше, чем за всю экзаменационную кампанию прошлого года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"Обработаны результаты Единого государственного экзамена по русскому языку - 364 выпускника из Московской области получили по нему высший балл. В Подмосковье по итогам четырех экзаменов уже 603 стобалльных результата. Это уже больше, чем за всю экзаменационную кампанию прошлого года, год назад их у нас было 486", - привели в пресс-службе слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе уточнили, что максимальные результаты выпускники получили по литературе, географии, информатике и русскому языку.

Каклюгина также добавила, что в Московской области каждому учителю, выпускники которого получили на ЕГЭ 100 баллов, выплачивается премия в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, с прошлого года выплату получают "мультистобалльники" - ребята, заработавшие на ЕГЭ 100 баллов по двум и более предметам.