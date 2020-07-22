Возрастные ограничения отменили для участников программы "Земский доктор" в Подмосковье

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ограничение по возрасту для врачей, приезжающих на работу в село по программе "Земский доктор", отменили в Подмосковье. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Программа направлена на поддержку медицинских работников, пришедших работать в сельскую местность. Ее участники единовременно получают денежную выплату: врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс.

"Отмена возрастного ограничения позволит принять участие в программе большему числу желающих и как следствие привлечь дополнительные медицинские кадры для работы в деревнях и селах", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Уточняется, что ранее предельный возраст участников программы "Земский доктор" в Московской области составлял 50 лет.

В Подмосковье предусмотрены и другие виды социальной поддержки для медицинских специалистов. Например, врачи могут стать обладателями сертификатов для приобретения жилья по программе "Социальная ипотека", а также для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тыс. рублей.