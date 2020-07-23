Москва профинансирует мелиорацию земельных участков в одном из округов Подмосковья

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Средства из бюджета Москвы будут направлены на мелиорацию земельных площадей в Богородском городском округе Подмосковья, где расположены садовые некоммерческие товарищества москвичей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

"Бюджет Москвы профинансирует проектные и строительно-монтажные работы по мелиорации земельных площадей в Богородском городском округе Подмосковья. Там, в сельском поселении Аксено-Бутырское, расположены садовые некоммерческие товарищества москвичей, многие из которых являются столичными льготниками: ветеранами, пенсионерами", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Он добавил, что сеть мелиорации составит порядка девяти километров. Там предстоит переустроить инженерные коммуникации, в том числе сети газо-, водо- и электроснабжения. Все работы будут выполняться со строгим соблюдением природоохранных норм, с пересадкой зеленых насаждений и посадкой новых деревьев и кустарников.

"Объем работы предстоит значительный. Планируем полностью все завершить и ввести в эксплуатацию в течение двух лет", - сказал Жидкин.