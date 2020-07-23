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Свыше 10,3 тыс. человек приняли обсерваторы Подмосковья с начала апреля

Pа период пандемии в регионе было организовано 20 обсерваторов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Обсерваторы Московской области с начала апреля приняли свыше 10,3 тыс. человек для прохождения необходимых карантинных мер после возвращения из других стран. В настоящее время на карантине в обсерваторах в регионе находятся около 1,6 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"С начала апреля обсерваторы Подмосковья приняли более 10,3 тыс. человек, 8,7 тыс. уже вернулись домой после прохождения необходимых карантинных мер. <...> Сейчас в обсерваторах находится порядка 1 600 человек, и до отмены карантинных мер мы будем продолжать размещение россиян", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.

Она отметила, что за период пандемии в регионе было организовано 20 обсерваторов. В некоторых из них уже прекратили прием граждан. Туристов размещают в областных и частных пансионатах, гостиницах и санаториях Подмосковья. В обсерваторах размещают россиян, которых невозможно сразу доставить до дома.

Всего в Московской области выявлено 62 318 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Количество выздоровевших превысило 44,4 тыс., умерли 1 075 человек.

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