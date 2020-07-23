Рекультивацию мусорного полигона "Аннино" завершили в Рузе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Работы по рекультивации закрытого мусорного полигона "Аннино" в Рузском городском округе Московской области завершены досрочно. Об этом сообщил в четверг вице-премьер - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

"Мы на полгода раньше сдаем этот объект (полигон ТКО "Аннино" - прим. ТАСС). <...> В конце сентября тоже с опережением графика мы закончим "Долгопрудный". К концу года мы закончим один из самых сложных полигонов этого года - "Кулаковский", - сказал Куракин журналистам в ходе брифинга на полигоне "Аннино".

По его словам, также в 2020 году будут завершены работы по рекультивации полигонов "Дубна Правобережная" и "Княжьи Горы". Кроме того, на днях было утверждено финансирование на рекультивацию еще четырех подмосковных полигонов.

"В 2021 году у нас завершится огромный полигон, тяжелый - "Царево" в Пушкинском районе, и мы завершаем наро-фоминское "Слизнево". Одновременно с этим мы запроектировали, и до конца 2020 года у нас будет закончена документация по всем 14 полигонам, которые у нас были предусмотрены в федеральном проекте", - отметил Куракин.

Он уточнил, что рекультивация 14 закрытых мусорных полигонов в Московской области ведется в рамках направления "Чистая страна" национального проекта "Экология". В приоритете в будущем планируется включить в этот проект такие полигоны, как "Лесная" в Серпухове, "Ядрово" в Волоколамске, "Воловичи" в Коломне и "Поварово" в Солнечногорске.

Куракин напомнил, что по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе до конца нынешнего года будут закрыты все полигоны.

О полигоне ТКО "Аннино"

"Аннино" работал с 1976 года и был закрыт в 2016 году. За это время он накопил более 900 тыс. т отходов и достиг площади в 5 га. Стоимость всех работ по рекультивации составила 703,7 млн рублей. Ранее рекультивацию планировали завершить к декабрю 2020 года.