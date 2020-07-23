Около 75% дорог от плана отремонтировали в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнили на 75%, всего за год планируется отремонтировать свыше 2 тыс. км дорог, в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Ремонтные работы идут в соответствии с графиком, устройство покрытия завершено более чем на 1,2 тыс. дорог. Уложено свыше 10 млн кв. м нового покрытия, что составляет 75% от общего объема укладки. В настоящее время работы продолжаются на 260 участках дорог", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Отмечается, что укладку нового покрытия завершили в Солнечногорске, Протвине, Шатуре и Электрогорске. Кроме того, в Балашихе завершают ремонт четырех участков местных дорог, в Чехове работы ведутся на восьми улицах, в Долгопрудном и Домодедове ремонтируют по пять участков дорожной сети.

По данным пресс-службы, всего в рамках ремонтного сезона в Подмосковье планируется отремонтировать свыше 2 тыс. км дорог, из них свыше 500 км будет сделано по предложениям жителей в результате голосования на портале "Добродел". Завершить ремонтный сезон планируется осенью.