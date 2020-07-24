Более 44,7 тыс. человек в Подмосковье вылечили от коронавируса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 328 инфицированных коронавирусом пациентов. Об этом сообщили в пятницу в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 328 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 44 739 инфицированных", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,2 млн человек, свыше 623 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.