Более половины кафе и ресторанов открылись в Подмосковье после снятия ограничений

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Кафе и рестораны в Московской области могли возобновить свою деятельность с 16 июля в связи со снятием ограничений, введенных ранее из-за новой коронавирусной инфекции. За этот период к работе вернулись более 50% объектов общепита, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

"Практически все отрасли у нас открыты, почти все ограничения сняты. <...> По предприятиям общественного питания также мы видим, что уже более 50% ресторанов, столовых возобновили работу. Этот процесс постепенно продолжается", - сказал Разин.

Министр отметил, что, согласно постановлению губернатора Подмосковья, с 16 июля объекты общественного питания могут возобновить свою деятельность.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, всего в области более 6,2 тыс. объектов общественного питания.

Ранее министр сообщал, что работа объектов общественного питания возможна при соблюдении ряда санитарно-эпидемиологических норм. Среди них - проведение обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию работников кафе и ресторанов в отношении не менее 10% работников, соблюдение социальной дистанции при размещении столов, обеспечение возможности оплаты услуг безналичным способом, организация обеззараживания воздуха в закрытых помещениях, проведение проветривания помещений по возможности каждые два-четыре часа.