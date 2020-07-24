Более 250 бахчевых развалов откроются в Подмосковье в августе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 250 объектов по продаже арбузов и дынь заработают в Московской области в августе. Об этом журналистам в пятницу сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"У нас на сегодняшний день более 250 точек [бахчевых развалов] планируется в соответствии со схемами размещения нестационарной торговли. Часть из них уже появляется, но массовый сезон - это ближе к середине и концу августа", - сказал Разин, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр отметил, что в целом в Подмосковье планируется к открытию более 1,2 тыс. объектов сезонной торговли. К ним относятся не только бахчевые развалы, но и палатки по продаже овощей и фруктов.

Как уточнили в пресс-службе министерства, открытие бахчевых развалов планируется 1 августа.