В Мосгортуре сообщили о росте спроса на отдых в детских лагерях Подмосковья

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Отдых в открывшихся на прошлой неделе в Московской области детских лагерях пользуется спросом у родителей при покупке путевок, несмотря на то, что в регионе до сих пор действуют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгортура в пятницу.

Детские лагеря постепенно возвращаются к работе по всей России, так, в частности, с 15 июля свою деятельность возобновили 15 детских оздоровительных лагерей в Подмосковье. При этом отдыхать дети могут только в граничащих регионах, то есть в лагерях Москвы, Московской и Калужской областей.

"На данный момент вопрос организации льготного отдыха в детских оздоровительных лагерях в 2020 году прорабатывается. Что касается коммерческих путевок, мы фиксируем увеличенный спрос на путевки в Московскую область, даже несмотря на ограничения", - рассказали в пресс-службе.

В Мосгортуре отметили, что рассматривают варианты решений и возобновления отдыха по тем путевкам, срок заездов по которым уже прошел. "В том числе мы изучаем ситуацию со снятием ограничений в предполагаемых регионах отдыха", - уточнили там.

Пандемия сказалась и на организации отдыха, так приезжать в лагеря могут в два раза меньше детей, а работники обязаны проводить ежедневную обработку помещений, дезинфицировать игрушки, на территории лагеря установлены антисептики и оборудование, обеззараживающее воздух. Как указали в организации, это отразилось и на стоимости путевки, некоторые лагеря решили повысить цену путевок.

Из-за сложившейся ситуации, по данным Мосгортура, некоторые родители-льготники отказываются от путевок, а часть предпочитает перенести отдых на следующий год. Однако когда действовала заявочной кампании с ноября 2019 года по февраль 2020 года, самыми популярными регионами отдыха были Республика Крым и Причерноморье. Также родители часто выбирали Северный Кавказ для семейного отдыха и Москву и Московскую область для индивидуального отдыха детей в оздоровительных лагерях.