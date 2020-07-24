Порядка 50 передвижных рентген-аппаратов закупили больницы Подмосковья в 2020 году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Медицинские организации Московской области в 2020 году закупили 50 мобильных рентген-аппаратов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Для проведения качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Новые передвижные рентген-аппараты позволяют проводить исследования за пределами рентген-кабинета, в том числе у постели больного, что особенно важно для маломобильных пациентов. Только за последние несколько месяцев мы поставили в наши больницы 40 таких аппаратов, еще 10 поступят в ближайшее время", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Она добавила, что новое оборудование позволит повысить доступность диагностических исследований для жителей региона.