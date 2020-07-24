Товарооборот онлайн-торговли в Подмосковье в пиковый период пандемии вырос в 13,5 раза

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Суточный товарооборот онлайн-торговли в Московской области увеличился более чем в 13 раз в наиболее серьезные периоды ограничений, вводимых в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Хочется отметить гибкость нашего бизнеса и выхода в онлайн астрономически быстрыми темпами. Просто две цифры скажу: товарооборот онлайн-торговли на территории Подмосковья до введения ограничений составлял порядка 200 млн рублей в сутки. В период наиболее серьезных ограничений, особенно начиная где-то с 15 апреля и до середины мая, у нас ежедневный товарооборот составлял 2,7-2,8 млрд рублей [в сутки]", - сказал Разин.

Он отметил, что в настоящее время продажи в онлайн-секторе снизились в связи с открытием магазинов. Средний суточный товарооборот в интернете в настоящее время составляет около 1,3-1,5 млрд рублей. "Это все равно серьезно больше, чем объемы до пандемии", - добавил министр.