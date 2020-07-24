Более 1 млн жителей Подмосковья прошли ПЦР-исследование на коронавирус

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) прошли в Московской области более 1 млн человек, это 13% от всего населения региона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"В Московской области за время пандемии более 1 млн жителей прошли ПЦР-исследование на определение новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общей сложности ПЦР-исследования в регионе прошли 13% населения.

"Тест по методу ПЦР - полимеразной цепной реакции - позволяет определить, болеет ли в данный момент человек коронавирусом или нет. Данный вид исследования проводится не только пациентам с симптомами респираторного заболевания, но и медицинским и социальным работникам, а также выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям и другим категориям граждан", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Как пояснили в пресс-службе, в Подмосковье также проводятся ИФА-исследования, позволяющие определить наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови человека.