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Три жилых дома в Химках эвакуировали из-за угрозы взрыва

На месте работают кинологи и сотрудники правоохранительных органов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" трех жилых домов в Левобережном микрорайоне Химок, жители эвакуированы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в Химках, в домах 7, 9 и 15 на улице Зеленой, заложены взрывные устройства. В целях безопасности принято решение об эвакуации жильцов", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.

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