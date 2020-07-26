Три жилых дома в Химках эвакуировали из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" трех жилых домов в Левобережном микрорайоне Химок, жители эвакуированы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в Химках, в домах 7, 9 и 15 на улице Зеленой, заложены взрывные устройства. В целях безопасности принято решение об эвакуации жильцов", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.