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Дождь с грозой и сильный ветер ожидают жителей Подмосковья до конца дня

Порывы ветра могут достигать 15 м/с
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с ожидают жителей Московской области до конца понедельника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

"В ближайший час и до конца дня 27 июля в Московской области ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с непогодой советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и сооружения повышенного риска, в том числе мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты.

При грозе специалисты ведомства рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.

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