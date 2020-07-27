Общество охраны памятников реализует под Звенигородом проект к 80-летию Битвы за Москву

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) до июня 2021 года планирует реализовать проект "Рубеж обороны Москвы под Звенигородом", посвященный событиям 1941-1942 годов. Презентация проекта состоялась в понедельник в Москве.

Эта инициатива в текущем году стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Проект направлен на выявление, сохранение и популяризацию памятников периода Великой Отечественной войны и приурочен к 80-летию Московской битвы.

"Немыми свидетелями сражений в окрестностях Звенигорода являются остатки военно-полевых укреплений - окопы, блиндажи, стрелковые ячейки, пулеметные гнезда, воронки от мин и снарядов. На этой территории расположены многочисленные воинские захоронения - одиночные и братские могилы советских воинов. А сколько их было потеряно за годы, прошедшие после войны? Почти в каждом населенном пункте здесь есть памятники или мемориалы в честь погибших воинов", - отмечается в презентации проекта, имеющейся в распоряжении ТАСС.

В рамках этой инициативы историки и археологи намерены обследовать военные объекты периода Битвы за Москву, а также систематизировать материалы о военных действиях под Звенигородом осенью 1941 года - весной 1942 года. Целевыми группами проекта являются школьники и студенты, ветераны, пенсионеры, туристы, жители Москвы и Подмосковья, краеведы, участники поисковых отрядов. "Проект замечателен еще и тем, что это не кабинетная, а глубоко народная инициатива, которая действует уже несколько десятков лет. По сути, эта территория стала общественным творением", - подчеркнула в ходе сегодняшнего мероприятия руководитель проекта, член Московского областного отделения ВООПИиК Елена Кожевникова.

"Нужно сказать, что это последний сохранившийся в Подмосковье ландшафт, линия обороны, участок самой крупной битвы XX столетия, - добавила она. - На участке сложилось уникальное сообщество жителей, которые на общественных началах заботятся об этой территории, высаживают деревья, встречают родственников павших воинов, проводят субботники, организовали музей под открытым небом, проводят концерты".

Под Звенигородом планируется создание пешеходных и автобусных туристических маршрутов, информационных щитов, табличек с указателями, другой необходимой инфраструктуры. По маршрутам будет предлагаться пройти как самостоятельно с аудиогидом, так и с экскурсоводом. Эти экскурсии могут стать составной частью школьной образовательной программы по изучению линии обороны Москвы, предполагают координаторы инициативы. Также будет создан соответствующий интернет-ресурс, тематические сообщества в социальных сетях и мобильное приложение с функцией аудиогида и навигацией по маршрутам.