Вокзал на станции Нахабино МЦД-2 в Подмосковье открылся после реконструкции

МОСКВА, 28 июля./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров открыли после реконструкции остановочный пункт "Нахабино" МЦД-2 на рижском направлении Московской железной дороги.

"Хороший подарок ко дню железнодорожника, сегодня мы открываем вокзал "Нахабино", конечную точку МЦД "Нахабино-Подольск". Важнейшее направление. И работы, которые проводят "Российские железные дороги", уже стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры", - сказал Собянин журналистам. Он добавил, что вместе с коллегами из РЖД и Подмосковья в дальнейшем планируется построить еще 14 вокзалов.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров отметил, что удалось создать уникальный вид транспорта.

"Железная дорога перестраивается, прежде всего, под пассажира. Раз в 10 минут идет электричка, вписаны грузовые поезда, и сегодня мы действительно открываем вокзал. Чтобы он заработал, мы построили депо со вложениями в 4 млрд рублей. Здесь, помимо внешнего антуража, перестроена и безопасность, и система управления. Мы создали уникальный вид транспорта, и некоторые коллеги из-за рубежа мне завидуют как железнодорожнику, говоря, что у меня хорошие партнеры", - отметил Белозеров.

Станция "Нахабино" расположена в одноименном поселке городского типа Московской области с населением порядка 50 тыс. человек. До начала реконструкции строение представляло собой классическую остановку пригородных электричек с минимальным комфортом для пассажиров - две платформы, которые соединял морально и технически устаревший мост.