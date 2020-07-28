Ущерб Химкинскому водохранилищу из-за разлива нефтепродуктов в июне составил 46 млн рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор рассчитал ущерб, причиненный впадающей в Бутаковский залив Химкинского водохранилища реке Грачевке после разлива нефтепродуктов в конце июня. Он составил более 46 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям провело расчет размера вреда, причиненного водному объекту "река Грачевка" как объекту охраны окружающей среды в результате несанкционированных сбросов нефтепродуктов. Размер вреда составил 46 млн 324 тыс. 671 рубль", - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что помимо расчета объемов вреда, причиненного водному объекту, по выявленным фактам в отношении ПАО "Россети Московский регион" составлен протокол по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны водных объектов"). Также в отношении администрации Химок вынесено предостережение о принятии незамедлительных мер по определению собственника и откачке нефтепродуктов.

В конце июня река Грачевка (Чернавка) была загрязнена нефтепродуктами, вытекающими из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". Было установлено 400 кв. м боновых заграждений, что позволило локализовать разлив на площади 22,9 тыс. кв. м. Была зафиксирована гибель рыб и птиц из-за гипоксии.