Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проткнувшего себя насквозь подставкой для удочки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Врачи Воскресенской районной больницы №2 спасли подростка, который возвращался с рыбалки на велосипеде, не справился с управлением и упал на подставку под удочку, насквозь проткнув себе брюшную полость. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Юноша поступил к нам с ранением печени, двенадцатиперстной кишки. Лишь по счастливой случайности стрела прошла в одном сантиметре от нижней полой вены. Если бы она была повреждена, последствия могли бы быть фатальными. Мы извлекли держатель и провели операцию по ушиванию поврежденных внутренних органов", - приводятся в сообщени слова главного врача больницы Юрия Райхмана.

Операция прошла успешно, юноша выписан под амбулаторное наблюдение хирурга.