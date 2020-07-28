Новые велодорожки появятся в 19 общественных пространствах Подмосковья в 2020 году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Велодорожки организуют в 19 общественных пространствах и парках культуры и отдыха в Подмосковье в нынешнем году. Их общая протяженность составит свыше 40 км, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

"В этом году велодорожки появятся на 19 общественных пространствах и парках культуры и отдыха общей протяженностью свыше 40 км. Самые крупные из них: в парке Раздолье Одинцовского округа протяженностью 11 км, в Клину - благоустройство туристического маршрута "Клин звучит" протяженностью 5 км, в Королеве - Акуловский водоканал протяженностью 4,5 км, в поселке Вербилки Талдомского округа протяженностью 3,6 км", - говорится в сообщении.

Также велодорожки появятся в городском парке Ивантеевки, на Малаховском озере в Люберцах и по улице Южная в Реутове. Кроме того, дорожки для велосипедистов в этом году планируют организовать в рамках благоустройства общественных пространств парков культуры и отдыха по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Уточняется, что в прошлом году в рамках благоустройства велодорожки в Подмосковье появились на 11 общественных пространствах, а также в четырех парках культуры и отдыха.

"Популярность передвижения на велосипедах растет с каждым годом. Особенно это актуально для крупных городов. Мы давно стараемся включить в наши проекты по благоустройству этот элемент, если, конечно, позволяет ландшафт, проект и есть запрос у жителей. Особенно в условия постпандемии данный вид транспорта как никогда популярен", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.