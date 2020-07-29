Смертность от рака в Подмосковье снизилась почти на 10% за первое полугодие 2020 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Смертность от онкологических заболеваний в Московской области снизилась почти на 10% в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Снижение смертности от онкологических заболеваний - одна из задач национального проекта "Здравоохранение" и приоритет в нашей работе. Большое внимание мы уделяем диагностике злокачественных новообразований на ранней стадии, что позволяет своевременно начать лечение. Благодаря этому по итогам шести месяцев 2020 года смертность от злокачественных новообразований в Подмосковье снизилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что по итогам первого полугодия текущего года показатель смертности от онкологических заболеваний в регионе равен 159,6 случая на 100 тыс. населения, в то время как за аналогичный период прошлого года он составлял 176,7 случая на 100 тыс. населения.

В пресс-службе пояснили, что в 2019 году по поручению губернатора региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для медорганизаций Московской области было закуплено 192 единицы медоборудования для диагностики и лечения онкологии на общую сумму почти 1,9 млрд рублей.