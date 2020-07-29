Более 720 выпускников в Подмосковье набрали 100 баллов на ЕГЭ по разным предметам

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Свыше 720 человек написали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по разным предметам на 100 баллов в Московской области. Это почти на 70% больше результатов прошлого года, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"На сегодняшний день в Московской области уже 726 стобалльников ЕГЭ, это почти на 70% больше результатов прошлого года, а по литературе и по русскому языку результат улучшен в два раза. 38 ребят получили высший балл по двум предметам и две подмосковные выпускницы набрали 100 баллов по трем предметам", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что еще не были подведены итоги по сдаче ЕГЭ по иностранным языкам, биологии, а также результаты написания экзаменов в резервные дни.

"У нас хорошие результаты, ребята просто молодцы. Отдельное спасибо учителям за подготовку. С 2017 года каждый учитель, который подготовил стобалльников, получает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. А с прошлого года по поручению губернатора Московской области 100 тысяч рублей также получают мультистобалльники - ребята, набравшие высший балл по двум или более предметам", - добавила Каклюгина.