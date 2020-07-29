Более 3,6 тыс. пожилых пар в Подмосковье уже получили выплаты к юбилею совместной жизни

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Свыше 3,6 тыс. подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни с начала 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.

"С начала 2020 года 3 650 подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

По данным ведомства, размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс. рублей, 55 лет - 6 тыс. рублей, 60 лет - 7 тыс. рублей, 65 лет - 8 тыс. рублей, 70 лет и более - 9 тыс. рублей.

"Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в 2019 году 11 838 подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни.

Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея.