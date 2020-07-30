Более 70 тыс. световозвращающих элементов установили на подмосковных дорогах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области установили свыше 70 тыс. световозвращающих элементов на дорогах регионального значения для повышения безопасности дорожного движения в ночное время. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожные службы завершили установку более 70 тыс. катафот. Впервые в этом году на четырех региональных дорогах катафоты монтируют как по осевой, так и по краевой разметке. <...> Катафоты, смонтированные по осевой и краевой дорожной разметке, создадут шумовой эффект в случае наезда на сплошную линию, что снизит вероятность выезда на встречную полосу и съезда с дороги", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Катафоты планируют установить еще на нескольких подмосковных дорогах. Общая протяженность участков, которые оборудуют по осевой и краевой разметке, составит около 7,5 км. Всего в Московской области планируется смонтировать более 80 тыс. катафот. Работы завершат в августе.