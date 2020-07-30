Электронные карты пациентов внедрили в 13 ФАП в Подмосковье

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Работа с электронными картами пациентов стала доступна в 13 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Московской области, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области продолжается реализация проекта "Проактивный ФАП". Тринадцать фельдшерско-акушерских пунктов, которые вошли в первый этап проекта, внедрили в работу электронные карты пациентов", - говорится в сообщении.

Электронные карты появились в ФАП в Талдоме, Солнечногорске, Кашире, Коломне, Красногорске.

"Если ранее врач или фельдшер, работающий в ФАП, тратил время на заполнение бумажной амбулаторной карты пациента, теперь все необходимые сведения - о предыдущих приемах, назначениях, проводимых анализах, переведены в электронный вид. Эта информация доступна и для другого лечащего врача. Например, если медицинский специалист направляет пациента на более углубленное обследование из ФАП в поликлинику", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Также фельдшеры теперь осуществляют в ФАП забор биоматериалов для проведения анализов, в частности, общего анализа крови. Кроме того, они проводят осмотр на наличие онкологических заболеваний видимой локализации.

"Информатизацию планируется продолжить. Кроме электронной карты в фельдшерско-акушерских пунктах планируется ввести электронную запись на прием, выписку электронных рецептов, оформление электронных листков нетрудоспособности, а также другие стандарты работы. Постепенно данную практику планируется распространить и на другие фельдшерско-акушерские пункты в Московской области", - добавили в пресс-службе.