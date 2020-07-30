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Движение транспорта перекроют в Подмосковье 2 августа из-за забега "Волоколамский рубеж"

Движения не будет с 08:00 до 14:00 по маршруту Дубосеково - Нелидово - Волоколамск

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в Московской области из-за проведения забега "Волоколамский рубеж" и регионального этапа Всероссийского полумарафона "Забег.рф" перекроют 2 августа с 08:00 до 14:00 по маршруту Дубосеково - Нелидово - Волоколамск. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Проезд от платформы Дубосеково в сторону Москвы возможен через деревню Таболово.

Из Волоколамска в Москву можно проехать через Новорижское шоссе.

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