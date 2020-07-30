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Ежегодная вакцинация от гриппа в Подмосковье начнется в сентябре

По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, электронная запись на вакцинацию будет вестись через портал госуслуг

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Кампания по вакцинации жителей от гриппа начнется в Подмосковье в сентябре. Вакцину планируется закупить к 18 августа, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова в эфире телеканала "360".

"С сентября мы начинаем уже полный цикл прививок от гриппа. У нас будут закуплены к 18 августа все вакцины в достаточном количестве. И с сентября мы начнем масштабные акции по вакцинации", - сказала Стригункова.

Она добавила, что ежегодная вакцинация от гриппа будет проходить в поликлиниках.

"У нас будут оповещения по почте. У нас есть все адреса наших жителей, которые прикреплены к нашим поликлиникам. Поэтому как только начнется плановая вакцинация, всем нашим пациентам будет направлено приглашение, чтобы они записались на прием", - добавила она.

По словам министра, электронная запись на вакцинацию будет вестись через портал госуслуг.

"Выездная работа специалистов пока не разрешена, поэтому прием будет вестись только в поликлиниках", - уточнила Стригункова.

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