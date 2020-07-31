Более 46,6 тыс. человек вылечили в Подмосковье от коронавируса

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 288 человек, которые ранее были инфицированы коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 288 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 46 653 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, согласно статистике, ситуация улучшилась. Всего выявлено 63 299 случаев заражения, выздоровели 46 653 человек, умерли 1 105.