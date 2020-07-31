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Транспортную карту "Стрелка" можно будет пополнить только безналично с 3 августа

Пополнить ее можно будет c помощью банковской карты без комиссии через личный кабинет на официальном сайте "Стрелки", а также через мобильное приложение "Стрелка" или через сервис "Сбербанк-онлайн" и услугу "Автоплатеж"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Баланс единой транспортной карты "Стрелка", которой можно оплатить проезд во всем общественном транспорте Подмосковья, можно будет пополнить только безналично. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С 3 августа баланс единой транспортной карты "Стрелка" <...> можно будет пополнить только безналично. Это связано с поправками к 161-ФЗ "О национальной платежной системе", которые вступают в силу 3 августа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что пополнить карту можно будет c помощью банковской карты без комиссии через личный кабинет на официальном сайте "Стрелки", а также через мобильное приложение "Стрелка" или через сервис "Сбербанк-онлайн" и услугу "Автоплатеж".

"С полным перечнем онлайн-каналов пополнения можно ознакомиться на сайте "Стрелки" в разделе "Общие вопросы", - говорится в сообщении.

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