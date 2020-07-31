В Подмосковье проходит комплексная проверка системы экстренного оповещения населения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения проходит в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

Как уточнили в главке, данные мероприятия проходят на территории области 30 и 31 июля. "В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены "внимание всем" необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники, телевизоры, настроенные на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время сигналы сирены также слышны жителям окраин Москвы.