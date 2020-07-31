Число погибших на железной дороге в Подмосковье за полгода снизилось почти на четверть

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Количество погибших на железной дороге в Московской области за шесть месяцев нынешнего года уменьшилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"За шесть месяцев этого года на железнодорожной инфраструктуре Подмосковья число погибших снизилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 202 до 156 человек соответственно. Наибольшее снижение погибших зафиксировано на Киевском направлении МЖД - 50%, на Белорусском - 47%, на Рязанском направлении - 36%", - говорится в сообщении.

Как отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, чьи слова приводятся в сообщении, ликвидация "народных троп" на железнодорожных путях - наиболее эффективная мера по повышению безопасности. Так, за полгода в местах перекрытия несанкционированных проходов не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

Несмотря на общее снижение числа погибших на железной дороге в Подмосковье, зафиксирован их рост на Октябрьском, Казанском и Павелецком направлениях.

"Муниципальным образованиям необходимо до середины августа ликвидировать все несанкционированные подходы к железнодорожным путям, а к середине октября - благоустроить все подходы к существующим пешеходным переходам. На переходах, где произошло три смертельных случая, необходимо установить предупреждающие информационные щиты об опасности перехода в неположенном месте", - добавила Кротова.

На территории Московской области проходит 11 железнодорожных направлений протяженностью свыше 3,9 тыс. км. Для комфортного и безопасного перехода оборудовано более 590 пешеходных переходов и свыше 200 км ограждений.