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В Химках сотрудники Госавтоинспекции экстренно доставили в больницу десятимесячную девочку

Девочка проглотила инородный предмет, в связи с чем у нее начались проблемы с дыханием

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Химках доставили в больницу десятимесячную девочку, которая экстренно нуждалась в медицинской помощи. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как отметили в главке, в Химках к сотрудникам ГИБДД, которые несли службу на улице Молодежной, обратилась женщина с грудным ребенком на руках. Она сообщила им, что ее дочка проглотила инородный предмет, в связи с чем у нее начались проблемы с дыханием. "Автоинспекторы незамедлительно сообщили о произошедшем в дежурную часть УМВД и приняли решение о доставлении гражданки и ее дочери в приемный покой детской городской больницы Москвы. После оказания экстренной медицинской помощи малышку с мамой благополучно выписали из медицинского учреждения", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что мать девочки поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции, оказавших помощь ее ребенку в экстренной ситуации.

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